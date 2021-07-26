Синоптик сообщил о локальных ливнях в СКФО
Синоптики предупреждают гостей и жителей Северного Кавказа о приближении ливней.
"Они не будут носить экстремального характера", - сказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, отметив, что в Нальчике за пять ближайших дней ожидается выпадение до 45 мм осадков, во Владикавказе – 34 мм, в Грозном – около 20 мм, в Сочи – 15 мм.
Кроме того, осадки прогнозируются на юге Дагестана и на Ставрополье.
Затем, к четвергу, атмосферный фронт уйдет за пределы страны на юг, и погода в регионах Северного Кавказа наладится.
Вестник Кавказа
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