Около 90 пунктов вакцинации развернуто в Дагестане

В Дагестане на сегодняшний день развернуто около 90 пунктов вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

"Министерство существенно расширяет возможности для вакцинации от коронавируса. Новые прививочные пункты открываются по всей республике. На сегодняшний день в Дагестане уже развернуто 86 пунктов вакцинации и 56 выездных прививочных пунктов", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация с COVID-19 в Дагестане остается напряженной.

"За последние две недели значительно выросло число госпитализаций пациентов с симптомами COVID-19. Так, с 14 по 15 июля в стационары республики попало 445 человек. Опасный вирус унес жизни еще 5 заболевших с подтвержденным диагнозом. Еще 1800 человек получают лечение амбулаторно", - добавили в министерстве.

Отмечается, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в республике развернуты дополнительные койки. В настоящее время в Дагестане перепрофилировано 5412 коек, стационарах находятся 4662 пациента.