ООН: конфликт в Афганистане за полгода привел к рекордному числу жертв среди мирного населения

За полгода боев в Афганистане погибли более 1,6 тыс мирных жителей, более 3,2 тыс получили ранения, сообщает миссия ООН в Кабуле в понедельник (ЮНАМА).

"Число пострадавших мирных жителей в Афганистане в первой половине 2021 года достигло рекордно высокого уровня, включая резкое увеличение убийств и ранений с мая, когда начался вывод войск международного контингента, а движение "Талибан" (запрещено в РФ) перешло в наступление, что привело к активизации боевых действий", - отмечается в сообщении.

В ООН считают, что по итогам 2021 года, если не произойдет значительное снижение уровня насилия в Афганистане, в стране может быть отмечено самое большое число пострадавших гражданских лиц с начала ведения подобной статистики ЮНАМА. "За первую половину 2021 года в Афганистане зафиксировано 1 659 убийств и 3 254 ранения гражданских лиц, что на 47% выше уровня за тот же период 2020 года", - уточнили в организации.

Основное число убитых среди мирного населения приходится на май-июнь - почти столько же, сколько за предыдущие 4 месяца, указывает ЮНАМА. 32% от числа убитых и раненых мирных жителей - дети, 14% - женщины.

Глава ЮНАМА, специальный представитель генсека ООН по Афганистану Дебора Лайонс призвала талибов и правительство республики "активизировать усилия за столом переговоров, остановить противоборство афганцев между собой, защищать афганский народ и дать ему надежду на лучшее будущее", необходимо остановить разрушительное воздействие конфликта на мирное население.

Ситуация в Афганистане обострилась весной, с началом вывода войск США, который, на данный момент, завершен на 95%.