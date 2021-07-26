Россия взяла бронзу Олимпиады в прыжках в воду с вышки

Российские прыгуны в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев стали обладателями бронзовых медалей в прыжках в воду с 10-метровой вышки на Олимпиаде в Токио.

Результат спортсменов составил 439,92 балла. Победителями стали британцы Дэйли Томас и Мэтти Ли (471,81), серебро на счету китайцев Цао Юаня и Чэнь Айсэня (470,58).

Стоит отметить, что на счету 27-летнего Бондаря два серебра и две бронзы мировых первенств и пять побед на чемпионатах Европы. 30-летний Минибаев четыре раза становился серебряным призером чемпионата мира и один раз - бронзовым. Он также является пятикратным победителем европейского первенства.