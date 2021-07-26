В Крыму ловили водителей с нечитаемыми номерами

В ходе операции, направленной на выявление водителей с нечитаемыми номерами на машинах, сотрудникам Госавтоинспекции в Симферополе было оштрафовано 39 водителей.

В пресс-службе МВД по Крыму уточнили, что у некоторых автомобилистов на машинах и вовсе не было номеров. "В отношении 39 водителей вынесено 189 постановлений об административных правонарушениях на общую сумму более 100 тыс рублей", - проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что некоторые водители сделали номера своих машин нечитаемыми специально, для того, чтобы избежать штрафов.