В Казахстане медсестра продавала поддельные документы для пересечения границы с Узбекистаном

Сотрудники МВД в Туркестанской области Казахстана пресекли деятельность по реализации поддельных медицинских документов, пишет Sputnik Казахстан.

"Следователями, в том числе, изобличена медсестра Сарыагашской районной больницы, которая подделывала и реализовывала медицинские документы, являющиеся основанием для пересечения государственной границы Казахстана и Узбекистана", - сообщила на брифинге представитель МВД Шугыла Турлыбек.

Медсестра и два ее подельника подделывали справки-приглашения казахстанских медицинских учреждений, по которым можно пересекать границу, и продавали их за 3-8 тыс тенге.

"В ходе обысков по месту жительства и работы подозреваемой изъяты подготовленные к реализации 1 266 медицинских бланков с заранее проставленными печатями. Проводится досудебное расследование", - отметили в МВД.

Злоумышленникам грозит тюремный срок до четырех лет или штраф до 1,6 млн тенге.