"Газель" и "Лада" едва не погубили ребенка на Ставрополье

Ребенок пострадал в результате аварии с пассажирской "Газелью" на дороге Пятигорск-Георгиевск.

Водитель "Газели" столкнулся с "Ладой Гарантой", девочка-пассажир "Гранты" получила травму головы.

"За рулем ГАЗели был 56-летний житель Буденновска. Мужчина был трезв. За последние два года трижды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД", - говорится в сообщении краевого УГИБДД ГУ МВД России.

По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.