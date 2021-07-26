"Газель" и "Лада" едва не погубили ребенка на Ставрополье
Ребенок пострадал в результате аварии с пассажирской "Газелью" на дороге Пятигорск-Георгиевск.
Водитель "Газели" столкнулся с "Ладой Гарантой", девочка-пассажир "Гранты" получила травму головы.
"За рулем ГАЗели был 56-летний житель Буденновска. Мужчина был трезв. За последние два года трижды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД", - говорится в сообщении краевого УГИБДД ГУ МВД России.
По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Вестник Кавказа
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