Стало известно, в каких странах Европы самый доступный бензин

Россия вошла в топ-3 стран Европы с самым дешевым бензином, свидетельствует РИА Рейтинг.

Аналитики сравнили цены на бензин АИ-95 и дизтопливо в середине 2021 года, самый дешевый бензин оказался в Казахстане - 34,3 рубля за литр АИ-95 и 33,6 рубля за литр дизеля. Россия заняла второе место - 49,1 рубля и 50 рублей, Беларусь - третье, 58 рублей.

В рейтинге из 32-х стран самый дорогой бензин в Нидерландах - 162,3 рубля, Дании - 150 рубля и Португалии - 147,8 рубля.

При этом самый доступный для граждан бензин обнаружен в Люксембурге - 2,5 тыс литров на среднюю зарплату, Норвегии - 2,3 тыс, Австрии - 2,1 тыс. В России на зарплату можно позволить себе 1002 литра - 16-ое место, Казахстан расположился следом, а Беларусь оказалась на 29-м месте. Замыкает рейтинг Украина, жители этой страны могут купить за зарплату меньше 380 литров.