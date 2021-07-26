Сейф с 17 млн рублей похитили из хостела в центре Москвы

В одном из московских хостелов украли сейф с более 17 млн рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратилась администратор хостела, расположенного в переулке Посланников, с заявлением о похищении сейфа, в котором находилось более 17 млн рублей", - сказал собеседник.

Он отметил, что сейф с деньгами находился за стойкой ресепшен. По факту кражи правоохранители начали доследственную проверку.