Главная » Новости

Сейф с 17 млн рублей похитили из хостела в центре Москвы

Сейф с 17 млн рублей похитили из хостела в центре Москвы

В одном из московских хостелов украли сейф с более 17 млн рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратилась администратор хостела, расположенного в переулке Посланников, с заявлением о похищении сейфа, в котором находилось более 17 млн рублей", - сказал собеседник.

Он отметил, что сейф с деньгами находился за стойкой ресепшен. По факту кражи правоохранители начали доследственную проверку.

1360 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!