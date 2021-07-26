Врач рассказал о том, как отрубить "ковидный хвост"

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов предположил, что вакцинация может помочь предотвратить развитие так называемого постковидного синдрома, который проявляется как слабость депрессия и снижение когнитивных функций.

"Похоже, вакцинация отрубает ковидный хвост <…> Если это подтвердится в рандомизированных клинических исследованиях, мы получим не только профилактическую вакцину, но и реабилитационную", - приводит слова собеседника "Ura.ru".

Однако, это предположение нуждается в экспериментальном подтверждении, отметил врач. "Экспериментальною группу с постковидным хвостом мы бы привили, а контрольную нет, и посмотрели, что и как работает", - сказал он, передает РИА Новости.