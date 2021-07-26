Казахстан запретил вывоз сена, овса и ржи

Министерство сельского хозяйства и министерство торговли и интеграции опубликовали приказ о временном запрете на экспорт сена, овса, ржи.

"В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 6 и пунктом 2 статьи 22 закона Казахстана "О национальной безопасности Казахстане", со статьей 18 закона "О регулировании торговой деятельности", статьей 29 договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, вводится сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории республики товаров по перечню согласно приложению к настоящему совместному приказу", – говорится в документе.

В течение полугода запрещен вывоз из Казахстана сена, силоса, сенажа, овса, в том числе семенного, ржи, в том числе семенной.

Засуха и дефицит кормов этим летом уже привели в Казахстане к падежу скота и отставке главы Минсельхоза Сапархана Омарова.