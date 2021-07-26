В Астраханской области выросло число жертв ДТП

В Енотаевском районе Астраханской области в результате столкновения "Камаза" и легковушки погибли пять человек, информирует УМВД России по Астраханской области.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла накануне вечером на трассе Р-22, в районе села Копановка, где произошло столкновение Kia Sportage и "Камаза".

"По уточненным данным, в салоне иномарки находились пять человек…От полученных травм все они скончались на месте аварии", - сообщает ведомство.

Уточняется, что столкновение произошло после того, как водитель легковушки выехал на встречную полосу, после чего ее отбросило в кювет, где машина загорелась. По факту возбуждено уголовное дело.