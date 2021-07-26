Здание парламента Туниса заблокировали военные

Спустя несколько часов после того, как президент Туниса Каис Саид отправил в отставку премьера Хишама аль-Мешиши и заморозил работу кабмина, здание парламента окружила военная техника.

Жители встретили прибытие военных восторженными возгласами и пением национального гимна. Ранее президент также лишил депутатов неприкосновенности, решение о заморозке работы парламента он принял после прошедших в воскресенье в Тунисе акций протеста против правительства - граждане недовольны тем, как правительство решает проблему с распространением коронавируса, пишет тунисское издание Tunisie Numerique.

Действия президента уже назвал "переворотом" спикер парламента Аль-Ганнуши, представляющий исламистскую партию "Ан-Нахда". Каис Саид запретил ему, а также 64 другим депутатам, против которых ведутся судебные дела, выезжать из страны. Премьер Туниса уехал из правительственной резиденции в неизвестном направлении.