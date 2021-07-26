Сторонник экстремистской организации задержан в Новосибирске

Сотрудники ФСБ перекрыли канал финансирования запрещенной в России экстремистской организации "Катиба Таухид валь-Джихад" в Новосибирске, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе операции был задержан уроженец одной из стран ближнего зарубежья, который перечислил террористам более 2,4 млн рублей.

"Следствием установлено, что иностранец собирал на свою банковскую карту денежные средства, после чего переводил их за рубеж лицам, находящимся в розыске", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ ("содействие террористической деятельности и финансирование терроризма).