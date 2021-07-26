Таджикистан получил 1,5 млн доз вакцины Moderna из США

Минувшей ночью спецрейс авиакомпании Turkish Airlines доставил в международный аэропорт Душанбе из США 1,5 миллиона доз вакцин от коронавируса Moderna. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения и социальной защиты Таджикистана, пишет "Интерфакс".

На прошлой неделе в Госдепе США заявили, что страна направила в помощь для борьбы с COVID-19 22 млн доз вакцин в 23 страны, включая Таджикистан.

В республику впервые прибыла партия вакцины американского производства. На прошлой неделе Таджикистан также получил в дар 40 тыс доз вакцины AstraZeneca от Азербайджана.

В Таджикистане введена обязательная вакцинация граждан старше 18 лет.