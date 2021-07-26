В Грузии стартует вакцинация препаратом Pfizer

Сегодня в Грузии стартует вакцинация вакциной Pfizer, привиться можно в 37 клиниках, расположенных как в Тбилиси, так и в других городах Грузии

Отмечается, что Pfizer - самая востребованная вакцина среди населения Грузии, поэтому Минздрав Грузии увеличил количество клиник и бригад, которые будут прививать людей.

Новая партия вакцины Pfizer поступит в страну в середине августа.

Ранее сообщалось, что полмиллиона доз вакцины Pfizer, подаренных правительством США, поступили на территорию Грузии 23 июля.