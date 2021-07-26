В Бундестаге отметили необходимость завершения "Северного потока-2"

Лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених заявил о том, что строительство газопровода "Северный поток-2" должно быть завершено.

"Мы нуждаемся в газе как в переходной технологии, потому что в Германии мы хотим быстро перейти на альтернативные источники энергии и при этом отказаться от атомной и угольной энергетики", - сказал депутат в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

В этой связи Мютцених приветствовал сделку ФРГ и США по "Северному потоку-2", он отметил, что "отказ от проекта будет невыгоден Германии в плане реализации ее энергетической политики", передает РИА Новости.