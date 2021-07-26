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"Специалистов по батареям" задержали на Ставрополье

&quot;Специалистов по батареям&quot; задержали на Ставрополье

В Ставропольском крае были задержаны двое жителей Верхняя Кугульта по подозрению в краже чугунных батарей с чужого склада, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Уточнятся, что к правоохранителям  обратился местный житель с жалобой на пропажу имущества. В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятий, подозреваемые были задержаны. Они признали вину и сообщили о том, что ночью приехали к складу, погрузили более 100 кг батарей в багажник, после чего сдали в пункт приема металлолома, а деньги – потратили.

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Вестник Кавказа

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