"Специалистов по батареям" задержали на Ставрополье

В Ставропольском крае были задержаны двое жителей Верхняя Кугульта по подозрению в краже чугунных батарей с чужого склада, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Уточнятся, что к правоохранителям обратился местный житель с жалобой на пропажу имущества. В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятий, подозреваемые были задержаны. Они признали вину и сообщили о том, что ночью приехали к складу, погрузили более 100 кг батарей в багажник, после чего сдали в пункт приема металлолома, а деньги – потратили.