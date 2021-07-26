Пожароопасность 5 класса сохранится на Дону

В пресс-службе областного управления МЧС предупредили о том, что с 26 по 28 июля в Ростовской области местами сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

Сообщается, что наиболее высокая вероятность возгораний из-за жары будет в Кашарском, Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском районах. Пожароопасность 4 класса объявлена в Советском и Боковском районах.

Сотрудники экстренного ведомства просят гостей и жителей региона быть предельно внимательными и соблюдать все необходимые правила безопасности.