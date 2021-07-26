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Минобороны Азербайджана: Армения обстреляла Кельбаджарский район

Минобороны Азербайджана: Армения обстреляла Кельбаджарский район

ВС Армении подвергли интенсивному обстрелу позиции армии Азербайджана в Кельбаджарском районе. Об этом информирует Минобороны Азербайджана.

"26 июля начиная с 03:00 подразделения вооруженных сил Армении с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района, из стрелкового оружия и гранатометов подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии на территории Кельбаджарского района", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подразделения армии Азербайджана, дислоцированные на этом направлении, предпринимают адекватные ответные меры.

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Вестник Кавказа

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