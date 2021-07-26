Саакашвили сказал, что делать Украине после запуска "Северного потока-2"

Украина после запуска трубопровода "Северный поток-2" должна приступить к разработке собственных ресурсов, в частности, "зеленого" водорода. Об этом заявил глава исполкома Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

По его словам, верить гарантиям, что транзит газа через Украину после запуска трубопровода сохранится, нельзя. Далее он подчеркнул, что геополитическое значение Украины после начала работы трубопровода будет уменьшаться – это однозначно. "Однако это можно компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе "зеленый" водород", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".