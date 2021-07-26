Коронавирус и пневмония унесли 90 жизней в Казахстане

За минувшие сутки в Казахстане от последствий коронавирусной инфекции скончались 70 человек, от пневмонии - 20 человек, информирует республиканский Минздрав.

Отмечается, за отчетный период в стране выявлено рекордное число случаев коронавирусной инфекции - 6 637 и 84 случая вирусной пневмонии.

"На 26 июля лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 83 084 человека (81 077 КВИ+ и 2 007 КВИ-), из них в стационарах находится – 23 868 пациентов, на амбулаторном уровне – 59 216 пациентов", - передает Sputnik Казахстан, уточняя, что из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:в тяжелом состоянии – 1 444 пациента,в состоянии крайней степени тяжести – 304 пациента,на аппарате ИВЛ – 183 пациента.