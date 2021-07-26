Мишустин начал рабочий визит на Итуруп
Глава российского правительства Михаил Мишустин прилетел на южнокурильский остров Итуруп. Планируется, что сегодня он побывает в поликлинике Курильской центральной районной больницы и встретится с медицинским персоналом.
Также в планах премьера визит на рыбоперерабатывающий комплекс "Ясный", производственная мощность которого превышает 500 т продукции в сутки.
Планируется, что Мишустин побеседует с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов, предает РИА Новости.
Вестник Кавказа
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