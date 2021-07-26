На Дону открыли мемориальную доску имени Виктора Понедельника

В Ростове-на-Дону на улице Пушкинской была открыта мемориальная доска имени заслуженного мастера спорта СССР по футболу, обладателя и серебряного призера Кубка Европы, Почетный гражданин Ростова Виктора Понедельника.

В городской администрации сообщили, что табличка была установлена на доме, где жил прославленный спортсмен.

"В открытии памятного знака прияли участие сестра прославленного ростовчанина - Светлана Понедельник - и начальник управления по физкультуре и спорту Денис Браславский", - пишет "КП Ростов-на-Дону".

Виктор Понедельник ушел из жизни в декабре 2020 года. Он навсегда вошел в историю советского и российского футбола, а также прославил свой родной город на весь мир.