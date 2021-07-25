Обзор СМИ Кавказа 19 - 25 июля

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган на пресс-конференции, рассказала о ходе реализации мероприятий российской Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию, передают портал "Абхазия-информ" и "Спутник Абхазия".

Общий объем финансирования по программе на 2020-2022 годы составляет более четырех миллиардов рублей. Лимит финансирования в 2021 году в рамках этой программы составляет 1,35 млн рублей. Из этой суммы уже освоено 226 млн рублей. На 2021 год запланировано 44 мероприятия, из них семь объектов переходящие, 37 мероприятий прошли государственную экспертизу, по 35 объектам заключен государственный контракт, а по двум готовятся документы к подписанию госконтракта. "Рассчитываем на то, что не будем допускать переходящих остатков, поскольку по решению Межправкомиссии наличие остатков дает возможность российской стороне перераспределять их", - сказала министр. Остаток средств Инвестпрограммы за 2020 год на июль 2021 года составил 94 млн рублей. Часть этих мероприятий, а также работы по переходящим объектам 2017-2019 годов, находятся на завершающей стадии.

Из объектов Инвестпрограммы, о словам министра, практически завершено строительство Ткварчельской больницы, ожидается поставка недостающего оборудования, и тогда объект будет готов к открытию. Идут переговоры по определению источника финансирования аэропорта в Сухуме. "Мы задействовали все возможные ресурсы, чтобы в этом году заключить контракт на разработку проектно-сметной документации. У нас сформирована рабочая группа вместе с Минтрансом и Росавиацией. Уже разработана дорожная карта. Определены конкретные мероприятия, сроки и ответственность за их реализацию", - сказала Озган.

В ходе реализации Инвестпрограммы республика сталкивается проблемами, связанными с изменениями цен на строительные и горюче-смазочные материалы. "Мы провели детальный анализ, УКС подготовил расчеты по возможному изменению сметной стоимости объектов, которые должны быть реализованы в этом году. Мы проводим консультации с уполномоченным органом с российской стороны, который отвечает за реализацию программы. Скорее всего, мы будем проходить повторно экспертизу параллельно с проведением работ с целью возмещения возможной разницы. Мы ее прогнозируем, поскольку подорожание, которое произошло за последние полгода, может существенно изменить стоимость объекта", - объяснила Озган.

Что касается планов по формированию Инвестпрограммы на 2023-2025 годы, то Минэкономики Абхазии недавно подписало с Минэкономразвития РФ Меморандум о сотрудничестве в области программно-целевого управления. По словам вице-премьера, программа будет включать в себя сельское хозяйство, туризм и перерабатывающую промышленность. Министерство, помимо формирования Инвестпрограммы 2023-2025 годов, работает также над урегулированием вопросов программы льготного кредитования с целью ее возобновления. Озган подчеркнула важность формирования списка объектов таким образом, чтобы одно направление дополняло другое и создавалась необходимая инфраструктура для реализации крупных проектов. Если сегодня инвестор захочет построить крупный туристический объект, у него сразу возникает первая проблема – технические условия. "К сожалению, ни по водоснабжению, ни по водоотведению, ни по энергообеспечению мы не можем дать полноценные технические условия ни одному инвестору. Поэтому мы будем формировать Инвестпрограмму таким образом, чтобы это были не разрозненные направления, а сведенные в понятную систему, чтобы одно направление дополняло другое", – сказала Озган.

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Газета "Ингушетия" информирует, что рост объема производства сельскохозяйственной продукции в республике за первое полугодие 2021 года составил 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличились площади под урожай, а также поголовье скота. Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в июне 2021 года в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 1,028 млрд рублей, а в январе-июне 2021 года составил 6,06 млрд рублей — то есть 110,1% к первому полугодию прошлого года, говорится в сообщении. Согласно статистике, в регионе на 3,2 тыс. га увеличилась площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2021 года. Поголовье КРС составило 69123 голов, что на 1,6% больше по сравнению с предыдущим годом. В структуре поголовья скота на хозяйства населения 52% приходится на поголовье крупного рогатого скота и 18,2% — на овец и коз. Как отметил замминистра сельского хозяйства Ингушетии Мухажир Албаков, рост объема производства в сфере сельского хозяйства можно связать с погодными условиями, которые в этом году сложились в пользу аграриев. "Прошлый 2020 год был очень сложным, аномально жарким и засушливым. А в 2021 году погодные условия, напротив, позволили аграриям улучшить результат", — сказал он.

Животноводство остается одной из основных отраслей в АПК республики, динамика прироста осуществляется за счет государственной поддержки, направленной на создание КФХ и семейных животноводческих ферм, отмечает издание. Ранее власти Ингушетии сообщили, что намерены в этом году увеличить поголовье мелкого рогатого скота на 10 тыс. В январе 2021 года было закуплено более 2 тыс. голов овец для восстановления восьми простаивающих кошар в регионе. По данным республиканского Минсельхоза, в регионе 14 сельскохозяйственных госпредприятий, в 2020 году доходы семи подведомственных сельхозпредприятий покрыли приобретение поголовья мелкого рогатого скота в количестве 3 300 голов. Еще четырьмя предприятиями — "Малгобекское", "Алханчуртское", "Беркат" и "Магас" — приобретено более 300 голов КРС.

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Дагестан занимает ведущее место в РФ по объемам производства винограда столовых сортов. В 2020 году в республике произведено более 63 тыс. тонн столового винограда. В ряде муниципальных районов республики специализируются на возделывании столового винограда, в том числе и ранних сортов. Общая площадь виноградников столовых сортов составляет около 6 тыс. га, средняя их урожайность в республике доходит до 124 ц/га, что выше, чем у технических сортов, информирует газета "Дагестанская правда".

Как отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов, в последние годы в Дагестане наблюдается повышенный интерес к закладке именно столовых сортов. Если обычно доля такого винограда составляла 25–30% от общей структуры площадей ежегодно закладываемых новых виноградников, то сейчас она доходит до 50–60%. Причем природно-климатические условия юга республики позволяют культивировать сорта ранних сроков созревания, что тоже играет немаловажную роль в повышении рентабельности производства.

По словам руководителя ведомства, сегодня стоит вопрос создания соответствующей инфраструктуры агропродовольственного рынка, в частности строительства виноградохранилищ. Об актуальности наращивания усилий в этом направлении можно судить по большим объемам импорта свежего винограда в нашу страну. В прошлом году было ввезено около 320 тыс. тонн свежего винограда. Он отметил, что несколько проектов уже реализовано с привлечением господдержки по линии Минсельхозпрода РД. "Мы и дальше намерены прорабатывать инвестиционные возможности, в том числе с использованием механизма грантовой поддержки на развитие материально-технической базы СПоКов. Наличие хранилищ позволит создать условия для круглогодичного обеспечения населения виноградом, что, несомненно, выгодно и производителям, и потребителям", – сказал Шарипов.

Он также отметил важность подбора качественного посадочного материала районированных сортов. Тем самым производители винограда смогут минимизировать риски, связанные с неблагоприятными природно-климатическими факторами. Для этого осуществляется соответствующая методическая поддержка, в том числе и по внедрению современных элементов агротехнологий. Такой научно обоснованный подход к производству солнечной ягоды направлен на дальнейшее укрепление позиции Дагестана как виноградного цеха страны.

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Газета "Вести республики" пишет, что в регионе в Чечне работает 62 лечебных медучреждения - это крупные больницы, поликлиники и диспансеры. Во всех районах имеются районные больницы, которые в свою очередь имеют свои подразделения. Так, Гудермесская центральная районная больница имеет более 30 сельских подразделений — ФАПы, участковые больницы и амбулатории. Всего в республике около 300 таких объектов. По словам министра здравоохранения ЧР Эльхана Сулейманова, сейчас ведется разработка проекта строительства нового крупного онкоцентра. Для работы в нем вахтовым методом будут приглашаться врачи ведущих клиник страны, таких как Герцена, Каширки и других. Открытие нового онкоцентра намечено на 2024 год. Там же запланировано строительство целого медицинского городка с Центром ядерной медицины.

В Чечне работает более четырех тысяч врачей. Среди них немало чеченцев-врачей с высокими научными степенями, вернувшихся в республику из дальнего, ближнего зарубежья и регионов России. Среди причин, побудивших решиться на этот поступок, они называют наличие в медцентрах ЧР высокотехнологичного медоборудования, достойных условий для работы, сопоставимых с условиями крупных клиник страны. В республику приехали жить и работать хирурги, проводящие высокотехнологичные операции на сердце, пищеводе, удалению тромбов, сложные онкологические операции.

Среди достижений системы здравоохранения — снижение показателей смертности от болезней системы кровообращения, новообразований, туберкулеза; достижение исторического минимума показателя младенческой смертности; совершенствование материально-технической базы. В республике функционирует уникальный и единственный на Юге страны Центр спасения конечностей, созданный для лечения пациентов с сосудистыми заболеваниями (атеросклероз, эндартериит, синдром "диабетической стопы" и другими), осложненными трофическими язвами, некрозом, гангреной.

С каждым годом растет количество пациентов, которые предпочитают лечиться у себя в республике. Более того, в Чечню стали приезжать на лечение из других регионов. За последние несколько лет (исключением стал 2020 год — год пандемии) местные медики оказали квалифицированную помощь по линии обязательного медицинского страхования иногородним больным почти на 600 млн рублей. Сюда приезжают по линии онкологии, акушерства и гинекологии, эндокринологии, сердечно-сосудистой хирургии. Имеются договора на уровне региональных правительств о прохождении лечения в республике людей с психическими отклонениями.

Испытанием на прочность стала пандемия COVID-19. "Нам было необходимо развернуть 750 коек. Но по поручению главы ЧР Рамзана Кадырова, во избежание форс-мажорных обстоятельств, мы открыли дополнительно 2210 коек. Из них 1100 — заново созданные. Подготовили необходимые запасы кислорода. Мы стали первым регионом, обеспечивающим трехуровневую защиту по обеспечению кислородом с апреля 2020 года. В случае выхода из строя электроэнергии, включались так называемые кислородные РАМПы. В случае их отказа включались газификаторы кислорода. Таким образом, у нас не было зависимости от снабжения электроэнергии. То же самое можно сказать по запасам лекарственных препаратов, машин скорой помощи, включая те, которые могли доставить пациента в больницу с кислородным обеспечением", — говорит Сулейманов. Он считает, что такая подготовка спасла десятки, если не сотни жизней. В пик болезни в ковид- палатах республики могли лечиться до 1,5 тыс. больных. Из текущих проблем министр назвал нехватку примерно 30% участковых врачей.

Справка: Эльхан Сулейманов родился в 1974 году в Баку. С отличием окончил Азербайджанский медицинский университет. После учебы работал в Бакинском онкологическом научном центре. В Москве окончил аспирантуру в Российском научном онкоцентре им. Н.Блохина. Специалист-хирург в области торакальной онкологии. С 2012 по 2014 годы был ведущим научным сотрудником Научно-исследовательского института педиатрии им. Г. Н. Сперанского. Проходил стажировку в Германии и в США. В 2014 году приглашен главой ЧР Рамзаном Кадыровым в Грозный возглавить республиканский онкодиспансер. В апреле 2016 года назначен министром здравоохранения ЧР. Владеет несколькими иностранными языками. Член президиума правления по онкологии РФ. Доктор медицинских наук.

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Карачаево-Черкесская газета "День республики" сообщает, что система АСУДД установленная на перекрестках Черкесска, показала первые результаты - после ее внедрения пропускная способность на дорогах за месяц увеличилась. Как рассказал первый заместитель министра промышленности, энергетики и транспорта КЧР Рустам Эркенов, система кроме своей основной функции – регулирования транспортных потоков, позволяет через специальные транспортные детекторы собирать точную статистику по количеству автотранспорта, проезжающего в сутки через перекресток.

Так, согласно данным на перекрестке улиц Ленина и Ставропольская, пропускная способность (количество реально проехавших транспортных средств) увеличилась до 19% по сравнению с прошлым месяцем. Кроме того, как отметили в Минпроме КЧР, после внедрения АСУДД наблюдается существенное снижение пробок при въезде в город Черкесск со стороны аула Псыж. Предполагается, что внедрение АСУДД позволит одновременно выполнять несколько задач – управлять светофорными объектами, осуществлять мониторинг транспортного потока в режиме реального времени, автоматически менять режимы работы светофоров в зависимости от плотности потока.

Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД) – "умная" система, которая использует инновационные разработки, чтобы регулировать транспортные потоки, разгружать дороги и сделать их безопаснее, обеспечить бесперебойное движение наземного пассажирского транспорта. Это отлаженный механизм, включающий в себя все, что связано с городским движением в режиме нон-стоп. В апреле Минпром КЧР завершило реализацию пилотного проекта по внедрению АСУДД в столице республики.