Тигран Екавян: "Отношения Франции с Азербайджаном основаны на деловых связях и инвестициях, а с Арменией - на эмоциях"

Во Франции действует большая (более полумиллиона, а в Марселе и вокруг него – более 100 тысяч), влиятельная, богатая армянская община, с которой заигрывают некоторые французские политики, в том числе президент Эммануэль Макрон. Эксперты, правда, утверждают, что его позиция вызвана не столько симпатиями к Армении и армянам, сколько политической ситуацией во Франции.

Очередные президентские выборы во Франции пройдут 10 апреля 2022 года. Макрон может стать фаворитом и пойти на второй срок, однако конкурентов у него будет немало. Едва ли в истории страны были настолько сильны протестные настроения в преддверии голосования, как сейчас, пишет французская Le Figaro. Наблюдатели утверждают, что именно ради роста электоральных симпатий Макрон и пытается разыгрывать "армянскую" карту, а некоторые говорят даже, что часть обещанных Армении главой Европейского совета Шарлем Мишелем 2,6 миллиарда евро может пойти на создание "черной кассы" избирательной кампании Макрона.

Справедливости ради стоит сказать, что и сама армянская диаспора во Франции не сидит сложа руки. В беседе со Sputnik Армения французско-армянский журналист Тигран Екавян рассказывает, что с разными политическими силами Франции ведется дифференцированная работа. Например, правые и консервативные силы рассматривают карабахский вопрос с точки зрения "защиты христианской веры". Заметим, однако, что это вызывает недоумение не только в Баку, но и везде, где хоть сколько-нибудь внимательно следили за развитием карабахского конфликта. Ереван давно начал разыгрывать религиозную карту, а в ходе Второй Карабахской войны запускал фейки о якобы воюющих на стороне Азербайджана сирийских боевиках. Уже тогда было ясно, что попытки сыграть на религиозных противоречиях отдаляют мирное решение конфликта, но в армянской диаспоре, видимо, считают, что для легковерных французов такая стратегия вполне подойдет.

По данным Екавяна, проармянски настроены и французские коммунисты, которые чтут память Мисака Манушяна – рабочего коммуниста, ставшего национальным героем Франции, а также выступают за независимость курдов, думая, что курдское движение и идеи карабахских сепаратистов - продолжение единой политический линии.

Екавян предлагает учитывать, что во Франции есть не только полумиллионная армянская община, но и 65-миллионное общество, с которым нужно поддерживать постоянную связь (в том числе в рамках государственной политики). Пока эту работу выполняют французские политики, симпатизирующие Армении: бывший депутат, ныне сенатор Валери Буайе, Ги Тессье и Франсуа Пуппони (бывший и нынешний председатели парламентской группы дружбы Франция-"Арцах"). Среди "друзей Армении" журналист также назвал проживающих во Франции ассирийцев и греков, посетовав на то, что "почти ничего не сделано в работе с еврейской общиной Франции".

Тигран Екавян недоволен также тем, что структурам традиционных армянских партий типа "Дашнакцутюн" во Франции не хватает критического взгляда: "Каждая из них повторяет пропаганду своих однопартийцев или союзников в Армении, не пытаясь понять реальность… Вследствие этого ослабели и общинные организации (в первую очередь Координационный комитет армянских организаций Франции, CCAF), который мог бы укрепить инвестиционное и политическое сотрудничество двух стран".

Французские армяне удивлены тем, что во Франции начали активизироваться азербайджанские организации; тем, что Баку выделил средства на реставрацию нескольких заброшенных церквей в Нормандии: "Азербайджан готовит новую франкоговорящую элиту, отправляя во Францию студентов и расширяя обучение французскому языку в Баку. Там уже есть французский университет, есть планы по созданию лицея… Наша слабая сторона – отсутствие повестки дня в отношениях и Армения-диаспора, и Армения-Франция. У турецкой и азербайджанской общин такая повестка есть. Чем мы им ответим?.. Отношения Франция-Турция и Франция-Азербайджан основаны в первую очередь на деловых связях и инвестициях, тогда как дружба Армении и Франции – больше на эмоциях".

В этом журналист прав, так как, по его же данным, французские левые партии и СМИ уже заняли проазербайджанскую позицию - это видно, в частности, на примере сайта mediapart.fr и газеты Libération.

Заметим также, что недавно делегация Национальной ассамблеи Франции побывала в Агдаме, который почти три десятка лет назад был оккупирован и все это время подвергался армянскими националистами разрушению. Член Национальной ассамблеи Франции Жером Ламбер сказал, что делегация очень взволнована увиденным на освобожденных территориях: "30 лет назад здесь была жизнь, жили люди, а вооруженные силы Армении изгнали их отсюда во время войны. Был совершен акт вандализма, город полностью разрушен. Однако мы надеемся, что изгнанные люди смогут вернуться в свои дома и что эти территории будут полностью восстановлены".