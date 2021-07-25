ЮНЕСКО внесла объект из Ирана в Список всемирного наследия

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры внесла в Список всемирного наследия ряд новых культурных объектов, в том числе - Трансиранскую железную дорогу (ИРИ). Такое решение было принято на 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в городе Фучжоу (провинция Фуцзянь) в онлайн-режиме.

Трансиранская железная дорога связывает Каспийское море на северо-востоке с Персидским заливом на юго-западе, пересекая два горных хребта, различные реки, нагорья, леса и равнины, а также четыре климатические зоны, пишет ТАСС.

Дорога протяженностью 1394 км строилась с 1927 по 1938 год, став результатом сотрудничества между правительством Ирана и 43 подрядчиками из разных стран. При ее прокладывании пришлось создать 174 больших моста, 186 малых мостов и 224 туннелей, в том числе 11 спиральных.