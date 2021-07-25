Евгений Погорелов представит "Поэзию повседневной жизни" в Краснодаре

Краснодарский краевой выставочный зал

В Краснодарском краевом выставочном зале третьего августа заработает экспозиция "Поэзия повседневной жизни", организованная к 80-летию Евгения Погорелова. Об этом сообщается в социальных сетях зала.

На выставке можно будет увидеть свыше ста работ автора, созданных им в разные годы жизни: городские и горные пейзажи, портреты знакомых живописца и натюрморты.

Название экспозиции отражает ее суть: Погорелов изображает детей, наблюдающих за художником на пленэре, сборщицу винограда, охотников на привале.

Выставка будет открыта до 14 августа, стоимость билетов - от 50 до 100 рублей.