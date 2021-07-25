Конкурс проектов по профилактике экстремизма проходит в Дагестане

В Дагестане запущен конкурс проектов, направленных на профилактику экстремизма. Такое сообщение распространила пресс-служба информационно-аналитического центра "Фикр".

Участники могут представить проекты и программы религиозных и общественных организаций, ставящих целью профилактику экстремизма, воспитание юного поколения в духе патриотизма и гармонизацию межконфессиональных отношений, передает РИА "Дагестан".

Четыре победителя получат денежные вознаграждения - по 115 тыс рублей - на реализацию своих проектов.

Желающие принять участие в конкурсе должны представить свои работы до 17 августа в ИАЦ "Фикр" по адресу: Махачкала, ул. Абубакарова, 115, первый этаж, кабинет №12.

Итоги конкурса планируется подвести до 30 августа.