Москвичам пообещали жаркое и солнечное начало недели

В начале следующей недели погода в Москве будет соответствовать климатической норме. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Согласно прогнозу синоптиков, 26 и 27 июля в столице ожидается солнечная погода. "В понедельник и вторник, антициклон по имени "Дана" продолжит удерживать в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду", - цитирует ведущего специалиста "Фобос" Евгения Тишковца РИА Новости.

По его словам, температура воздуха днем составит плюс 27-30 градусов, а ночью - плюс 13-16.