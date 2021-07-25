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Москвичам пообещали жаркое и солнечное начало недели

Москвичам пообещали жаркое и солнечное начало недели

В начале следующей недели погода в Москве будет соответствовать климатической норме.  Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Согласно прогнозу синоптиков, 26 и 27 июля в столице ожидается солнечная погода. "В понедельник и вторник, антициклон по имени "Дана" продолжит удерживать в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду", - цитирует ведущего специалиста "Фобос" Евгения Тишковца РИА Новости.

По его словам, температура воздуха днем составит плюс 27-30 градусов, а ночью - плюс 13-16.

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Вестник Кавказа

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