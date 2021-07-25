До конца года скоростной интернет придет еще в 60 организаций Ингушетии

До конца года общее число организаций, подключенных к скоростному интернету в Ингушетии, вырастет до 180, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, в Ингушетии стартовал заключительный этап федерального проекта "Информационная инфраструктура", мероприятия которого ставят целью обеспечение интернетом социальных объектов: ФАПов, школ, учреждений культуры, районных администраций, пожарных частей, отделов полиции - во всех уголках РИ.

"К высокоскоростному интернету уже подключено 120 организаций, а к концу года их будет 179", - написал Калиматов в своем аккаунте в Instagram.

Программа подключения к интернету затрагивает не только крупные населенные пункты, но и отдаленные села, в том числе и высокогорные селения. Это очень важно, потому что речь идет о повышении доступности для населения медицинских и образовательных сервисов, усилении безопасности, ускорении решения социальных вопросов, добавил глава региона.