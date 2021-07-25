Землю из Шотландии развеют в день гибели великого русского поэта в Пятигорске

В Пятигорске, там, где первоначально был погребен Михаил Юрьевич Лермонтов, развеют землю из Шотландии, откуда были родом его предки. Об этом рассказали в управлении по информполитике правительства Ставропольского края.

Акция пройдет 27 июля - в день гибели поэта.

Во вторник же можно бесплатно посетить государственный музей-заповедник Лермонтова и выставку последних поступлений на территории усадьбы, в Лазаревском храме пройдет заупокойная служба.

Ключевым событием памятных мероприятий станет концертная программа с участием пятигорского театра поэзии "Кредо", исполнительницы романсов Юлии Снежиной и

"Поскольку пандемия по коронавирусу внесла свои коррективы в торжественные мероприятия, количество мест на концерт ограничено. Между тем все желающие смогут посмотреть его в прямом эфире на официальном инстаграм-аккаунте музея", - цитирует сообщение управления "Сайт Ставрополя 1777".