Четыре жизни унесло ДТП в Астраханской области
Автоавария с летальным исходом произошла в Астраханской области, об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.
ДТП случилось сегодня на трассе Р-22, в районе села Копановка Енотаевского района. В результате столкновения "КамАЗа" и Kia Sportage легковушка загорелась, огонь полностью уничтожил ее.
В результате погибли четыре человека, передает РИА Новости.
Последствия ликвидировали пять единиц техники и 13 человек личного состава.
Вестник Кавказа
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