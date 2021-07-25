Главная » Новости

Четыре жизни унесло ДТП в Астраханской области

МЧС Астраханской области
МЧС Астраханской области

Автоавария с летальным исходом произошла в Астраханской области, об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.

ДТП случилось сегодня на трассе Р-22, в районе села Копановка Енотаевского района. В результате столкновения "КамАЗа" и Kia Sportage легковушка загорелась, огонь полностью уничтожил ее.

В результате погибли четыре человека, передает РИА Новости.

Последствия ликвидировали пять единиц техники и 13 человек личного состава.

1215 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!