Четыре жизни унесло ДТП в Астраханской области

Автоавария с летальным исходом произошла в Астраханской области, об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.

ДТП случилось сегодня на трассе Р-22, в районе села Копановка Енотаевского района. В результате столкновения "КамАЗа" и Kia Sportage легковушка загорелась, огонь полностью уничтожил ее.

В результате погибли четыре человека, передает РИА Новости.

Последствия ликвидировали пять единиц техники и 13 человек личного состава.