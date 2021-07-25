Минсельхоз озвучил перспективы цен на подсолнечное масло в России

Цены на подсолнечное масло в России останутся стабильными, заявили в Минсельхозе РФ.

"В новом сезоне (сентябрь-август) ожидается увеличение урожая подсолнечника, что в совокупности с действующими мерами таможенно-тарифного регулирования позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить цены на стабильном уровне", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В министерстве напомнили, что в первой половине сезона 2020/2021 цены на подсолнечник на мировом рынке значительно выросли, как следствие увеличился экспорта этой культуры из РФ. Из-за снижения урожая в прошлом году в связи с плохими погодными условиями это вызвало сокращение объемов производства готового масла в первом полугодии текущего года.

В Минсельхозе добавили, что за последний месяц цена на подсолнечное масло оставалась прежней - 94,2 рубля за литр,. "Возмещение части затрат на производство и реализацию бутилированного масла позволит предприятиям выполнять соглашения о стабилизации цен при необходимом уровне рентабельности производства", - пояснили в министерстве.

В ведомстве заверили, что отрасль не теряет инвестиционной привлекательности, реализуются проекты по строительству перерабатывающих заводов, например, в Курской и Липецкой областях. Поэтому Минсельхоз не ожидает сокращения инвестиционной активности в секторе и объемов производства в перспективе.