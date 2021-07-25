Жилой дом сгорел в Ереване

Пожар произошел в жилом доме в Ереване, об этом сообщает МЧС Армении.

ЧМ случилось в квартале Давидашен, сигнал о нем поступил в Национальный центр кризисного управления в 13:20 по местному времени (12:20 мск).

На место возгорания выехали три боевых расчета ереванского Управления спасательной службы, а также оперативная группа Национального центра кризисного управления.

Пожар удалось локализовать в 13:56 (12:56 мск), полностью потушить - в 15:17 (14:17 мск).