Банду рэкетиров ликвидируют в Ташкенте

Правоохранители Ташкента провели расследование по факту рэкетирского захвата, запечатленного на видеоролике, распространившемся в интернете. Об этом рассказали в ГУВД по столице.

Инцидент произошел 23 июля днем. В магазин на улице Олтинтепа в Яшнабадском районе зашли четверо злоумышленников. Окружив продавца и пригрозив ему ножом, они забрали из кассы 4 млн сумов, а также прихватили мобильный телефон, пишет Sputnik Узбекистан.

Преступники сбежали, но оперативники сумели установить их личности. Оказалось, что все они ранее были судимы. Двое нападавших уже задержаны.