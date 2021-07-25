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Банду рэкетиров ликвидируют в Ташкенте

Банду рэкетиров ликвидируют в Ташкенте

Правоохранители Ташкента провели расследование по факту рэкетирского захвата, запечатленного на видеоролике, распространившемся в интернете. Об этом рассказали в ГУВД по столице.

Инцидент произошел 23 июля днем. В магазин на улице Олтинтепа в Яшнабадском районе зашли четверо злоумышленников. Окружив продавца и пригрозив ему ножом, они забрали из кассы 4 млн сумов, а также прихватили мобильный телефон, пишет Sputnik Узбекистан.

Преступники сбежали, но оперативники сумели установить их личности. Оказалось, что все они ранее были судимы. Двое нападавших уже задержаны.

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