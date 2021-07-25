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Жители Грузии показали рекордную активность при вакцинации от коронавируса

Жители Грузии показали рекордную активность при вакцинации от коронавируса

За сутки жители Грузии забронировали для вакцинации рекордные 163 тыс доз вакцины Pfizer, рассказал руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, прививки начнут делать с завтрашнего дня, каждый день препарат получат семь-восемь тысяч человек, однако этого мало.

"Я хочу, чтобы вакцинация расширилась еще больше и количество пунктов вакцинации в ближайшие две недели серьезно увеличилось", - цитирует Гамкрелидзе Sputnik Грузия.

Глава центра добавил, что запись на вакцинацию препаратом Pfizer занята вплоть до 14 августа.

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Вестник Кавказа

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