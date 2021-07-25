Названы сроки проведения следующего авиасалона МАКС

XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 сегодня завершил свою работу, в следующий раз мероприятие состоится в июле-августе 2023 года в Жуковском. Такое сообщение опубликовано на его сайте.

Организаторы подчеркивают, что уже ведется подготовка к проведению МАКС-2023.

Напомним, на авиасалоне МАКС-2021, прошедшем в Жуковском с 20 по 25 июля, был представлен проект нового российского истребителя пятого поколения Cheсkmate, разработанного компанией "Сухой". Самолет был продемонстрирован президенту РФ Владимиру Путину.

Кроме того, глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что структуры госкорпорации заключили на авиасалоне контракты на сумму более 230 млрд рублей.