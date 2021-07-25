Жара до 43 градусов надвигается на Казахстан

Сильная жара ожидается завтра в ряде регионов Казахстана. Об этом сообщает Казгидромет.

В Алматинской области синоптики обещают температуру воздуха 35-39 градусов, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Жителей Карагандинской области предупреждают о северном ветре, местами 15-20 м/с. Днем местами прогремит гроза, столбики термометров поднимутся до 35 градусов.

В Туркестанской области местами пролетит пыльная буря, скорость северо-восточного ветра местами достигнет 15-20 м/с. На большей части региона днем будет сильная жара - 40-43 градуса. Местами продолжит действовать чрезвычайная пожарная опасность.

Штормовые предупреждения объявлены также в Актюбинской, Мангистауской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.