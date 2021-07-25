Парад в честь Дня ВМФ прошел в Каспийске

Военно-морской парад, посвященный Дню Военно-морского флота РФ, прошел сегодня в Каспийске, в нем участвовал врио главы Дагестана Сергей Меликов.

Как сообщается на сайте главы и правительства республики, в первую очередь он прибыл в 71-й военный городок, откуда вместе с командующим Каспийской флотилией Александром Пешковым выдвинулся на катере к парадному строю кораблей флотилии, в котором были представлены ракетные, артиллерийские и пограничные корабли различных проектов.

Поздравив экипажи с праздником и совершив обход парадного строя, Сергей Меликов разместился на трибуне, после чего было показано поздравление президента РФ Владимира Путина с Днем ВМФ.

"Затем на набережной для зрителей было организовано красочное театрализованное представление, а в море - зрелищный военно-спортивный праздник. Во время его проведения моряки-каспийцы продемонстрировали свою боевую выучку и мастерство", - пояснили в пресс-службе.

После этого моряки показали свое умение действовать в обстановке, близкой к боевой. Ударная группа кораблей при поддержке авиации осуществила морской бой с отрядом боевых кораблей условного противника. Свое мастерство смогли показать также подразделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Дагестану и отряд катеров службы поисковых и аварийно-спасательных работ Каспийской флотилии.

Кроме кораблей, в мероприятиях участвовали свыше 50 единиц военной и спецтехники, а также около 20 единиц авиационной техники.