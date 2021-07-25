Депутат предупредил о подорожании продуктов в Иране, если не удастся восстановить СВПД

Правительство Ирана не сумеет остановить рост цен на продовольствие в стране, если ядерная сделка не будет возобновлена. Об этом заявил член сельскохозяйственной комиссии Меджлиса (парламента) ИРИ Забихолла Азами.

"Я могу сказать, что подписание ядерной сделки - очень значимый фактор на данном направлении. Если этого не произойдет, на следующем этапе ... мы больше не сможем контролировать цены", - приводит слова депутата агентство ILNA.

Политик пояснил, что если правительство избранного президента Эбрахима Раиси не предпримет меры для налаживания поставок и обеспечения сельскохозяйственного сектора, то к будущему году, который, по иранскому календарю, начнется 21 марта 2022 года, в стране возникнет проблема подорожания куриного мяса.