В Госдуме предложили вернуть в паспорт графу "национальность"

Председатель комитета Государственной думы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов считает необходимым возвратить в паспорта графу "национальность", об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Депутат напомнил, что эта тема неоднократно поднималась в комитете, но никаких решений пока не принималось, поскольку у инициативы есть свои сильные и слабые стороны.

"Например, ряд малочисленных коренных народов хотели бы иметь национальность в паспорте. У них есть определенные преференции, предусмотренные законодательством, для этого им надо предъявить документы, которые говорили бы об их национальности", - рассказал Гильмутдинов.

Глава комитета напомнил, что ГД приняла закон, согласно которому будет создан реестр малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Графа с национальностью в паспорте помогла бы их представителям доказывать свою принадлежность к такому народу.

Он также сослался на опыт Татарстана, где фамилию, имя и отчество можно написать на татарском языке, если человек хочет таким образом обозначить связь с предками.