Второй день Олимпиады завершился в Токио

В Японии сегодня завершился второй день летних Олимпийских игр.

По его итогам российская сборная занимает пятое место в неофициальном медальном зачете: спортсмены из РФ завоевали одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые награды.

Сегодня первую медаль высшего достоинства команде принесла Виталина Бацарашкина, ставшая чемпионкой в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м с олимпийским рекордом 240,3.

Россиянки в воскресенье также взяли три "серебра". Лучницы Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова стали вторыми в командном турнире, тхэквондистка Татьяна Минина выиграла серебряную награду в весовой категории до 57 кг, а Инна Дериглазова вышла на второе место в фехтовании на рапирах.

Кроме того, Лариса Коробейникова в соревнованиях рапиристок завоевала "бронзу".

Среди стран Южного Кавказа сегодня олимпийскую медаль получил только представитель Грузии: Важа Маргвелашвили взял "серебро" на турнире по дзюдо (до 66 кг).

Отличились во второй день Олимпиады турецкие спортсмены, а именно тхэквондисты. Хакан Реджбер завоевал бронзовую награду среди мужчин (до 68 кг), Хатидже Кубра Ильгун - среди женщин (до 57 кг).