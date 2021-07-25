Технические неполадки останавливали метро в Тбилиси

Одна из веток метро Тбилиси сегодня останавливалась более чем на час из-за технических неполадок, детали ЧП озвучили в Тбилисской транспортной компании.

Движение поездов на Сабурталинской линии Тбилисского метро прекратилось в 15:40 по местному времени (14:40 мск).

"Были технические неполадки на участке между станциями "Медицинский университет" и "Технический университет", - цитирует сообщение компании Sputnik Грузия.

В течение часа с лишним неполадки удалось устранить. В данный момент обе ветки работают в штатном режиме.