Технические неполадки останавливали метро в Тбилиси
Одна из веток метро Тбилиси сегодня останавливалась более чем на час из-за технических неполадок, детали ЧП озвучили в Тбилисской транспортной компании.
Движение поездов на Сабурталинской линии Тбилисского метро прекратилось в 15:40 по местному времени (14:40 мск).
"Были технические неполадки на участке между станциями "Медицинский университет" и "Технический университет", - цитирует сообщение компании Sputnik Грузия.
В течение часа с лишним неполадки удалось устранить. В данный момент обе ветки работают в штатном режиме.
Вестник Кавказа
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