Сборная Узбекистана завоевала первое "золото" Олимпиады в Токио

Тхэквондист из Узбекистана Улугбек Рашитов принес своей стране первую золотую награду Олимпиады в Токио.

Выступая в весовой категории до 68 кг, 19-й узбекистанец победил в решающей схватке чемпиона мира, спортсмена из Великобритании Брэдли Синдена с результатом 34:29.

Ранее сборная Узбекистана ни разу не завоевывала наград в тхэквондо.

Рашитов является также победителем юношеских Олимпийских игр.