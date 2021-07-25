Сборная Узбекистана завоевала первое "золото" Олимпиады в Токио
Тхэквондист из Узбекистана Улугбек Рашитов принес своей стране первую золотую награду Олимпиады в Токио.
Выступая в весовой категории до 68 кг, 19-й узбекистанец победил в решающей схватке чемпиона мира, спортсмена из Великобритании Брэдли Синдена с результатом 34:29.
Ранее сборная Узбекистана ни разу не завоевывала наград в тхэквондо.
Рашитов является также победителем юношеских Олимпийских игр.
Вестник Кавказа
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