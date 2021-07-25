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Сборная Узбекистана завоевала первое "золото" Олимпиады в Токио

НОК Узбекистана
НОК Узбекистана

Тхэквондист из Узбекистана Улугбек Рашитов принес своей стране первую золотую награду Олимпиады в Токио.

Выступая в весовой категории до 68 кг, 19-й узбекистанец победил в решающей схватке чемпиона мира, спортсмена из Великобритании Брэдли Синдена с результатом 34:29.

Ранее сборная Узбекистана ни разу не завоевывала наград в тхэквондо.

Рашитов является также победителем юношеских Олимпийских игр.

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