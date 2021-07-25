Пляжи Сочи открылись после шторма

В Сочи заработали все пляжи, доступ на которые был закрыт ранее из-за непогоды, об этом сообщается на сайте администрации города.

"Сегодня утром для жителей и туристов открылись все пляжи курорта - их более 180", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в результате разгула стихии накануне прибрежные территории и оборудование не были повреждены, только на некоторые участки у рек вынесло древесину, но к моменту открытия пляжей арендаторы успели вывезти весь мусор.

"Сейчас волнение моря прекратилось, жителям и гостям курорта разрешено купаться", - подчеркнули в пресс-службе.