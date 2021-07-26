Выход Франции из Сахеля открывает возможности для России 

Очередная западная армия покидает нестабильный и не имеющий выхода к морю регион. В то время как Соединенные Штаты вывели свои войска из одной страны - Афганистана, Франция покидает целых пять, пишет Фейсал Аль Яфаи* в статье для Euractiv. Стараясь не привлекать к себе излишнего внимания, Франция объявила о прекращении операции ”Бархан” - своей почти десятилетней военной интервенции в Сахель.

Более восьми лет французские военнослужащие оставались в Сахеле, регионе, простирающемся вдоль Сахары и охватывающем несколько стран. Полтора года назад главы государств-членов Сахельской группы пяти (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи во французском городе По подтвердили готовность продолжить совместную борьбу с террористическими группировками в регионе Сахеля. Попытка остановить захват Мали джихадистами, превратилась в военную операцию, развернувшуюся в пяти странах с участием более 5 тыс. французских солдат. Говорили, что французские военнослужащие оставались в регионе, чтобы противостоять повстанческим боевым группировкам, в результате действий которых погибли тысячи человек, а более двух миллионов вынуждены были бежать. На самом деле французские войска функционировали как ”личная армия” правительств Сахеля.

Вмешательство осудили как в регионе, где участие Франции рассматривается как пережиток колониализма, так и в Париже, где французские жертвы привели к политическим издержкам. Эммануэль Макрон, казалось, осознал реальное положение вещей, когда в июне заявил, что Франция не может ”навсегда заменить собой государства региона”.

В некотором смысле решение уйти далось легко. Теперь перед Францией та же проблема, что и перед США в Афганистане: как вывести войска из страны без быстрого краха правительств, которые они охраняли годами.

Изначально Франция хотела выиграть войну силой, пытаясь повторить американскую стратегию наступления 2007 года в Ираке. В прошлом году в регион было направлено дополнительно 600 военнослужащих в надежде проложить путь, который позволил бы местным силам взять власть под свой контроль. Произошло несколько позитивных событий: например, был убит глава ”Аль-Каиды” (запрещена в РФ) в Северной Африке, но цена его смерти оказалась высокой. Прошлый год был наихудшим по числу жертв среди гражданского населения с момента прихода Франции в регион в 2013 году: было убито почти 7 тыс. мирных жителей.

Теперь Франция ищет выход и внимательно следит за американской стратегией выхода из Афганистана, заключающейся в том, чтобы заставить союзников выполнять большую часть работы по защите правительства от нападений. Новая оперативная группа ”Такуба” сменит военнослужащих ”Бархана”. В нее войдут 600 солдат, половина из которых будет прибывать из стран Евросоюза.

Это рискованная стратегия как для Сахеля, так и для Парижа. Макрон надеется устранить вмешательство в дела Сахеля как источник критики в преддверии президентских выборов в следующем году. Но как контингент, состоящий из нескольких сотен человек собирается справиться с тем, с чем не могли справиться тысячи военнослужащих, объяснено не было.

Кроме того, необходимо учитывать общественное настроение. Крупнейшие нефранцузские контингенты в ”Такубе” - из Швеции, Эстонии и Чехии. Все эти страны мало связаны с Сахелем, и их общественность будет очень чувствительна к жертвам. Шведский парламент, например, одобрил развертывание только до конца текущего года.

Без французских войск Сахель мог бы превратиться в другую страну, где западные державы ведут войну - Ливию, вторжение в которую завершилось распространением иностранного влияния.

Сегодня позиции в Сахеле готова усилить Россия. Она за последние четыре года подписала соглашения о военном сотрудничестве с тремя странами Сахеля. Когда французские войска наконец уйдут, правительства Сахеля, все еще нестабильные, а в Мали и Чаде еще более уязвимые, чем раньше, по-прежнему будут нуждаться в иностранных войсках для защиты своей власти. Как и в Афганистане, уход западных войск открывает двери для российских военнослужащих.

*Фейсал Аль Яфаи - эксперт по Ближнему Востоку, Восточной Европе, Азии и Африки. Сотрудничал с The Guardian и BBC. В настоящее время пишет книгу о Ближнем Востоке и выступает комментатором для международных новостных агентств.