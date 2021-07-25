Армения снова обстреляла Кельбаджар

ВС Армении совершили очередной обстрел позиций ВС Азербайджана в направлении Кельбаджарского района. Об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

Как сказано в Telegram-канале ведомства, около 15:30 (14:30 мск) вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении села Зейлик Кельбаджарского района.

Обстрел велся с позиций, расположенных близ села Йухары Шорджа Басаркечарского района, из снайперских винтовок и пулеметов.

"Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет. Ответным огнем противная сторона была подавлена", - подчеркнули в МО АР.