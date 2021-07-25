Иран завоевал первое "золото" Олимпиады в Токио

Иранская сборная взяла свою первую золотую награду на Олимпиаде-2020.

Представитель ИРИ Джавад Форуджи занял первое место в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции в 10 м, набрав 244,8 очка.

"Серебро" досталось сербу Дамиру Микечу (237,9), третье место занял спортсмен из Китая Пан Вэй (217,6).

Российские стрелки в финал не вышли: Артем Черноусов стал 11-м по итогам квалификации, Вадим Мухаметянов - 23-м.