Иран завоевал первое "золото" Олимпиады в Токио
Иранская сборная взяла свою первую золотую награду на Олимпиаде-2020.
Представитель ИРИ Джавад Форуджи занял первое место в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции в 10 м, набрав 244,8 очка.
"Серебро" досталось сербу Дамиру Микечу (237,9), третье место занял спортсмен из Китая Пан Вэй (217,6).
Российские стрелки в финал не вышли: Артем Черноусов стал 11-м по итогам квалификации, Вадим Мухаметянов - 23-м.
Вестник Кавказа
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