Турецкие медики призвали к "более строгим мерам" для российских туристов

Руководитель Ассоциации инфекционных болезней Турции Мехмет Джейхан заявил о необходимости ужесточения санитарных требований для туристов, в том числе российских, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Специалист выразил мнение, что на сегодня в Турции насчитывается свыше 100 тыс активных случаев Covid-19, а распространяет инфекцию порядка миллиона человек.

В связи с таким высокими показателями Джейхан призвал сограждан делать прививки от коронавируса, надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, глава ассоциации указал на необходимость "принять более строгие меры" в отношении туристов из России, но не уточнил, о каких мерах идет речь.

"В противном случае остановить рост случаев не удастся", - цитирует его "Интерфакс".